Суд арестовал агента ФСБ, отслеживавшего тяжелую артиллерию Украины

Силовики СБУ задерживают агента ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ

В Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который отслеживал тяжелую дальнобойную артиллерию ВСУ. Злоумышленник пытался выявить возможные боевые позиции артиллеристов на прифронтовой территории области.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Злоумышленника интересовали места базирования РСЗО HIMARS и высокоточных гаубиц М777. Также он фиксировал последствия воздушных атак агрессора по энергообъектам в южной части области.

Силовик СБУ проверяет телефон злоумышленника. Источник: СБУ

Информацию о "прилетах" он отправлял россиянам для подготовки новых и корректировки повторных ракетно-дроновых ударов.

Переписка злоумышленника с русским офицером. Источник: СБУ

Контрразведка СБУ арестовала злоумышленника в октябре 2022 года в Днепропетровской области. На основании собранных доказательств суд признал его виновным в госизмене в условиях военного положения и осудил его на 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала украинскую сеть черных оружейников, изъяв как взрывчатку и стрелковое оружие, так и даже боевую технику.

В то же время в Николаеве задержали госизменника, который наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию российским силовикам.