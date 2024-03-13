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Російський Бєлгород атакують дрони — постраждала будівля ФСБ

13 березня 2024 09:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російський Бєлгород атакують дрони — постраждала будівля ФСБ
Російський Бєлгород після атаки дроном. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У російському Білгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих. 

Про це повідомляють в росЗМІ.

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Атака Бєлгорода 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram-каналі повідомив також про атаку двох безпілотників  в місті.

"Один безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху постраждалих немає, вибито вікна у кількох квартирах та пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також від вибухової хвилі незначні пошкодження вікон є у двох сусідніх із МКД освітніх закладах", — пише Гладков. 

Другий безпілотник впав у річку.

Нагадаємо, що до цього в центрі Бєлгорода, адміністративна будівля була атакована дроном

Також ми писали про те, що в російському Брянську розпочалися антитерористичні заходи. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях. 

обстріли
ФСБ
Бєлгородська область
дрони
Бєлгород

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