Російський Бєлгород атакують дрони — постраждала будівля ФСБ

Російський Бєлгород після атаки дроном. Фото: росЗМІ

У російському Білгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих.

Про це повідомляють в росЗМІ.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram-каналі повідомив також про атаку двох безпілотників в місті.

"Один безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху постраждалих немає, вибито вікна у кількох квартирах та пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також від вибухової хвилі незначні пошкодження вікон є у двох сусідніх із МКД освітніх закладах", — пише Гладков.

Другий безпілотник впав у річку.

Нагадаємо, що до цього в центрі Бєлгорода, адміністративна будівля була атакована дроном.

Також ми писали про те, що в російському Брянську розпочалися антитерористичні заходи. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях.