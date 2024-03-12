В російському Брянську розпочали "антитерористичні заходи", мешканці скаржаться на затори

Блокпост в Брянській області. Ілюстративне фото: росЗМІ

В російському Брянськ розпочалися антитерористичні заходи, оголошені губернатором Брянської області, Олександром Богомазом. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях.

Відео з ситуацією в місті публікують у Telegram.

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Хоча оголошені заходи мають на меті забезпечити безпеку містян, мешканці висловлюють своє незадоволення через значні труднощі, з якими вони стикаються. Спеціальні блокпости та обмеження руху спричинили гігантські затори на кількох центральних вулицях Радянського району міста.

Автомобілісти, коментуючи у соціальних мережах, вказують на те, що рух абсолютно припинений на вулицях Фокіна, Горького та Радянської. Люди також повідомляють про проблеми з прокладанням маршрутів за допомогою Яндекс.Карт.

Затори в Брянську. Фото: Скриншот Яндекс.Карти

Губернатор регіону закликав мешканців розуміти та залишатися спокійними під час зазначених антитерористичних заходів.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область.

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