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В российском Брянске начали "антитеррористические мероприятия", жители жалуются на пробки

12 марта 2024 11:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В российском Брянске начали "антитеррористические мероприятия", жители жалуются на пробки
Блокпоста в Брянской области. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В российском Брянск начались антитеррористические меры, объявленные губернатором Брянской области, Александром Богомазом. Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.

Видео с ситуацией в городе публикуют в Telegram.

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Хотя объявленные меры преследуют цель обеспечить безопасность горожан, жители выражают свое недовольство из-за значительных трудностей, с которыми они сталкиваются. Специальные блокпосты и ограничения движения вызвали гигантские пробки на нескольких центральных улицах Советского района города.

Автомобилисты, комментируя в социальных сетях, указывают на то, что движение абсолютно приостановлено на улицах Фокина, Горького и Советской. Люди также сообщают о проблемах с прокладкой маршрутов с помощью Яндекс.Карт.

В российском Брянске начали "антитеррористические мероприятия", жители жалуются на пробки - фото 1
Пробки в Брянске. Фото: Скриншот Яндекс.Карты

Губернатор региона призвал жителей понимать и оставаться спокойными во время указанных антитеррористических мер.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область .

Также мы писали о том, что в СМИ сообщают об уничтожении истребителя Су-34 на Белгородщине.

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