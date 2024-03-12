В российском Брянске начали "антитеррористические мероприятия", жители жалуются на пробки
В российском Брянск начались антитеррористические меры, объявленные губернатором Брянской области, Александром Богомазом. Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.
Видео с ситуацией в городе публикуют в Telegram.
Паника в Брянске
Хотя объявленные меры преследуют цель обеспечить безопасность горожан, жители выражают свое недовольство из-за значительных трудностей, с которыми они сталкиваются. Специальные блокпосты и ограничения движения вызвали гигантские пробки на нескольких центральных улицах Советского района города.
Автомобилисты, комментируя в социальных сетях, указывают на то, что движение абсолютно приостановлено на улицах Фокина, Горького и Советской. Люди также сообщают о проблемах с прокладкой маршрутов с помощью Яндекс.Карт.
Губернатор региона призвал жителей понимать и оставаться спокойными во время указанных антитеррористических мер.
Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область .
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