РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область 12 березня

Легіон "Свобода Росії". Фото: скрин із відео легіону

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область у вівторок, 12 березня. В регіоні було чутно вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У вівторок вранці стало відомо, що російські батальйони зайшли в на околоці Бєлгородської області. Йдеться про РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон. Водночас в області лунали гучні вибухи.

Офіційно інформація не підтверджена російською владою. Представники РДК та інших батальйонів на своїх сторінках у соцмережах не коментували ці події.

Пропагандистські воєнкори заявляли про спробу прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області. За їх словами на територію РФ "кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного та артилерійського вогню". Повідомлялося про стрілецький бій у в селищі Тьоткіно в Курській області.

Нагадаємо, військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. Вони додали, що підуть на вибори президента Росії.

Раніше ми писали, що бійці легіону "Свобода Росії" у складі ЗСУ відзвітувалися про завершення своєї операції у Бєлгородській області Росії. Тоді сталося кілька бойових зіткнень.