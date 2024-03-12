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РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область, — росСМИ

12 марта 2024 08:03
обновлено: 08:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область 12 марта
Легион "Свобода России". Фото: скриншот из видео легиона
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область во вторник, 12 марта. В регионе были слышны взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российские батальоны в Белгородской области 12 марта

Во вторник утром стало известно, что российские батальоны зашли на окраину Белгородской области. Речь идет о РДК, легионе "Свобода России" и Сибирском батальоне. В то же время в области раздавались громкие взрывы.

Официально информация не подтверждена российскими властями. Представители РДК и других батальонов на своих страницах в соцсетях не комментировали эти события.

Пропагандистские военкоры заявляли о попытке прорыва "украинских ДРГ" в Белгородской и Курской областях. По их словам, на территорию РФ "несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня". Сообщалось о стрелковом бое в поселке Теткино в Курской области.

Напомним, военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. Они добавили, что пойдут на выборы президента России.

Ранее мы писали, что бойцы легиона "Свобода России" в составе ВСУ отчитались о завершении своей операции в Белгородской области. Тогда произошло несколько боевых столкновений.

война
российские войска
Белгородская область
добровольцы
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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