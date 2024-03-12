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Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо

12 березня 2024 13:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо
Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 12 березня, в центрі Бєлгорода, адміністративна будівля була атакована дроном. Повідомляють, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито кілька шибок і двері.

Про це стало відомо з повідомленнь російських Telegram-каналів.

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Губернатор Бєлгородської області, В'ячеслав Гладков, підтвердив інцидент та зазначив, що двоє людей постраждали. Одна з жінок отримала осколкові поранення, а інша - контузію. На щастя, обом надається вся необхідна медична допомога.

"Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби", — додав він.

  • Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо - фото 1
    Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
  • Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо - фото 2
    Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
  • Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо - фото 3
    Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
  • Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо - фото 4
    Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
  • Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода — що відомо - фото 5
    Адміністрація Бєлгорода після атаки дроном. Фото: росЗМІ
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Крім цього інциденту, також повідомляється про атаку іншого безпілотника на магазин в Бєлгороді.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область

Також ми писали про те, що в російському Брянськ розпочалися антитерористичні заходи. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях. 

Бєлгородська область
дрони
Бєлгород
Росія
атака

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