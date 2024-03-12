Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно arrow

Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно

12 марта 2024 13:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Дрон атаковал здание администрации Белгорода - что известно
Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 12 марта, в центре Белгорода , административное здание было атаковано дроном. Сообщают, что в результате удара поврежден фасад, выбиты несколько оконных стекол и дверь.

Об этом стало известно из сообщений российских Telegram-каналов.

Читайте также:

Атака администрации Белгорода

Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подтвердил инцидент и отметил, что два человека пострадали. Одна из женщин получила осколочные ранения, а другая – контузию. К счастью, обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы", — добавил он.

  • Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно - фото 1
    Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
  • Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно - фото 2
    Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
  • Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно - фото 3
    Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
  • Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно - фото 4
    Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
  • Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно - фото 5
    Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ
1/55

Кроме этого инцидента также сообщается об атаке другого беспилотника на магазин в Белгороде.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область .

Также мы писали о том, что в русском Брянске начались антитеррористические меры . Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.

Белгородская область
дроны
Бєлгород
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство