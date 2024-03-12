Дрон атаковал здание администрации Белгорода — что известно

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ

Сегодня, 12 марта, в центре Белгорода , административное здание было атаковано дроном. Сообщают, что в результате удара поврежден фасад, выбиты несколько оконных стекол и дверь.

Об этом стало известно из сообщений российских Telegram-каналов.

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Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подтвердил инцидент и отметил, что два человека пострадали. Одна из женщин получила осколочные ранения, а другая – контузию. К счастью, обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы", — добавил он.

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ

Администрация Белгорода после атаки дроном. Фото: росСМИ 1/5 ​ 5

Кроме этого инцидента также сообщается об атаке другого беспилотника на магазин в Белгороде.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область .

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