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Российский Белгород атакуют дроны — пострадало здание ФСБ

13 марта 2024 09:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российский Белгород атакуют дроны - пострадало здание ФСБ
Российский Белгород после атаки дроном. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В русском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

Об этом сообщают в РосСМИ.

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Атака Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил также об атаке двух беспилотников в городе.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных заведениях", — пишет Гладков.

Второй беспилотник упал в реку.

Напомним, что до этого в центре Белгорода, административное здание было атаковано дроном .

Также мы писали о том, что в российском Брянске начались антитеррористические меры . Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.

обстрелы
ФСБ
Белгородская область
дроны
Бєлгород

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