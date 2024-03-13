Российский Белгород атакуют дроны — пострадало здание ФСБ

Российский Белгород после атаки дроном. Фото: росСМИ

В русском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

Об этом сообщают в РосСМИ.

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Атака Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил также об атаке двух беспилотников в городе.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных заведениях", — пишет Гладков.

Второй беспилотник упал в реку.

Напомним, что до этого в центре Белгорода, административное здание было атаковано дроном .

Также мы писали о том, что в российском Брянске начались антитеррористические меры . Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.