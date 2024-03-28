Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Польше разоблачили пророссийскую шпионскую сеть arrow

В Польше разоблачили пророссийскую шпионскую сеть

28 марта 2024 21:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Польше нашли русский шпионский сайт
Шпионы в сети. Фото: Jakub Krechowicz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Польские спецслужбы начали расследование по деятельности на территории Польши шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.

Об этом 28 марта заявили в контрразведке Чехии, которая сотрудничает по этому делу с Польшей.

Читайте также:

Провокационный сайт в Европе под диктовку Кремля

В частности, разведка разоблачила сайт "Голос Европы". На нем распространялись статьи, комментарии, интервью с явной прокремлевской риторикой. Так называемые эксперты размышляли о международной ситуации и войне России против Украины. В европейских спецслужбах отмечают: с помощью таких публикаций российские шпионы пытались ослабить позиции Польши в мире, дискредитировать Украину и Европейский Союз в целом.

В двух польских городах обнаружены офисы шпионской сети. Там проведены обыски, изъято более 48 тысяч евро и 36 тысяч долларов наличными. Расследование продолжается.

Напомним, недавно СБУ задержала семью предателей из Киевской области: отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону за денежное "вознаграждение".

Ранее суд вынес приговор российскому шпиону, приговорив его к 15 годам заключения за шпионаж против Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Польша
шпионаж
Украина
Кремль
ЕС
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом