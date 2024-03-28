В Польше нашли русский шпионский сайт

Шпионы в сети. Фото: Jakub Krechowicz

Польские спецслужбы начали расследование по деятельности на территории Польши шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.

Об этом 28 марта заявили в контрразведке Чехии, которая сотрудничает по этому делу с Польшей.

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В частности, разведка разоблачила сайт "Голос Европы". На нем распространялись статьи, комментарии, интервью с явной прокремлевской риторикой. Так называемые эксперты размышляли о международной ситуации и войне России против Украины. В европейских спецслужбах отмечают: с помощью таких публикаций российские шпионы пытались ослабить позиции Польши в мире, дискредитировать Украину и Европейский Союз в целом.

В двух польских городах обнаружены офисы шпионской сети. Там проведены обыски, изъято более 48 тысяч евро и 36 тысяч долларов наличными. Расследование продолжается.

Напомним, недавно СБУ задержала семью предателей из Киевской области: отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону за денежное "вознаграждение".

Ранее суд вынес приговор российскому шпиону, приговорив его к 15 годам заключения за шпионаж против Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.