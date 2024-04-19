Германия призвала прекратить поступающие от российского посольства угрозы.

Министр иностранных дел Германии Ангела Бербок. Фото: rbc.ua

В МИД Германии призвали немедленно прекратить акты шпионажа и саботажа, а также отвергли заявления российской стороны о возможных "последствиях", которыми она пригрозила после вызова своего посла из-за разоблачения шпионов.



Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Укринформ .

Арест российских шпионов в Германии активизировал новый виток дипломатии

"Послу было со всей четкостью заявлено, что немецкое правовое государство не будет толеровать никакой шпионской деятельности и актов саботажа на своей территории. Россия должна немедленно прекратить подобную деятельность" , - заявил дипломат.

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Как отмечается, сегодня утром Министерство иностранных дел ФРГ вызвало посла РФ Сергея Нечаева. После того, как в начале недели были арестованы двое мужчин с двойнім гражданством, — России и ФРГ, им предъявили обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке диверсионных актов против военной инфраструктуры. В частности, интерес шпионов вызвала военная база США, где американские инструкторы обучают украинских военных, а также пути поставок в Украину военной техники.

Подытоживая последние события, Кристиан Вагнер на брифинге заявил, что Берлин категорически отвергает заявления российской стороны, в частности, российского посольства в соцсетях, и угрозы "дать ответ".

Комментируя вызов посла РФ, министр иностранных дел Анналена Бербок отметила: "Подозрение в том, что Путин вербует у нас агентов для совершения атак на немецкой земле, чрезвычайно серьезна. Мы не позволим Путину принести террор в Германию".

Кроме того, представитель МВД Максимиллиан Калль отметил во время мероприятия, что за последние 2 года защита против шпионской деятельности в ФРГ была существенно усилена, поскольку "угрозы из-за российского шпионства, саботаж с начала российской войны против Украины значительно возросли".

Со своей стороны глава комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Нотц заявил журналистам, что комитет "очень четко призвал федеральное правительство расследовать многочисленные признаки такого масштабного шпионажа и операций влияния, признать масштабы угрозы и отреагировать соответствующим образом" .

Такие масштабы действительно впечатляют, поскольку российские спецслужбы активно разворачивают свою сеть по всему миру.

Так, например, в Австрии задержан бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

В Польше начали расследование деятельности шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.

Напомним, что в украинской разведке предупредили о попытках ФСБ России в Канаде завербовать в свою пользу российских мигрантов и выходцев из бывшего СССР.