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В Австрії ексрозвідника затримали на шпигунстві для Росії

31 березня 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Австрії ексрозвідника затримали на шпигунстві для Росії
Австрійські поліцейські. Ілюстративне фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта. Його підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Про це пише APA.

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Так, правоохоронці затримали Отта у Відні, наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Правоохоронці ведуть його допит.

Відомо, що у 2017 році на нього була заведена справа за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, ведення таємної розвідки та передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців.

Ексрозвідник разом з іншим колишнім колегою збирав інформацію для  Росії, спираючись на свою попередню діяльність.

Зазначається, що російським спецслужбам влітку 2022 року був переданий вміст смартфонів трьох колишніх високопосадовців МВС.

Нагадаємо, польські спецслужби розпочали розслідування щодо діяльності на території Польщі шпигунської інтернет-мережі, яка просувала наративи Кремля. 

Також ми писали, що СБУ зірвала плани ФСБ Росії "завести" свого шпигуна в українські правоохоронні структури. 

шпигунство
Австрія
ФСБ
Росія

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