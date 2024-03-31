Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Австрии экс-разведчика задержали на шпионаже для России arrow

В Австрии экс-разведчика задержали на шпионаже для России

31 марта 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Австрии экс-разведчика задержали на шпионаже для России
Австрийские полицейские. Иллюстративное фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Австрии задержали бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет APA.

Читайте также:

Австрийский экс-разведчик шпионил для РФ

Так, правоохранители задержали Отта в Вене, сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе. Правоохранители ведут его допрос.

Известно, что в 2017 году на него было заведено дело по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки и передаче российским шпионам содержимого мобильных телефонов австрийских чиновников.

Экс-разведчик вместе с другим бывшим коллегой собирал информацию для России, делая упор на свою предыдущую деятельность.

Отмечается, что российским спецслужбам летом 2022 года было передано содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД.

Напомним, польские спецслужбы начали расследование по деятельности на территории Польши шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.

Также мы писали, что СБУ сорвала планы ФСБ России "завести" своего шпиона в украинские правоохранительные структуры.

шпионаж
Австрия
ФСБ
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК