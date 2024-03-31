В Австрии экс-разведчика задержали на шпионаже для России

Австрийские полицейские. Иллюстративное фото: X

В Австрии задержали бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет APA.

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Так, правоохранители задержали Отта в Вене, сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе. Правоохранители ведут его допрос.

Известно, что в 2017 году на него было заведено дело по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки и передаче российским шпионам содержимого мобильных телефонов австрийских чиновников.

Экс-разведчик вместе с другим бывшим коллегой собирал информацию для России, делая упор на свою предыдущую деятельность.

Отмечается, что российским спецслужбам летом 2022 года было передано содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД.

Напомним, польские спецслужбы начали расследование по деятельности на территории Польши шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.

Также мы писали, что СБУ сорвала планы ФСБ России "завести" своего шпиона в украинские правоохранительные структуры.