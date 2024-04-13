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Малюк розповів, скільки агентурних мереж викрила СБУ з початку року

13 квітня 2024 15:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Малюк розповів, скільки агентурних мереж викрила СБУ з початку року
Керівник СБУ Василь Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк виступив з промовою на Конгресі місцевих та регіональних рад. У ній він висвітлив успіхи СБУ у протидії шпигунській діяльності.

Про це стало відомо із сайту Служби безпеки України у суботу, 13 квітня.

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Скільки агентурних мереж викрила СБУ

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу — за рахунок системності та нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11", — заявив голова СБУ.

СБУ активно працює над запобіганням проникнення ворога до об’єктів критичної інфраструктури, включаючи кіберпростір, та блокуванням спроб вивчення маршрутів доставки міжнародної допомоги та інших стратегічних локацій. Наприклад, було затримано агента ФСБ у Дніпрі, який фотографував місцеву ТЕС для підготовки ракетних ударів, а також інших осіб, які стежили за об’єктами оборонного комплексу та залізниці, передаючи інформацію ворогу.

Малюк підкреслив, що завдання, поставлене Президентом Володимиром Зеленським, полягає у запобіганні будь-яким загрозам національній безпеці, і СБУ виконує це завдання, захищаючи життя громадян. Він також зазначив, що з початку року було розпочато 352 справи за державну зраду, 807 — за колабораціонізм, 108 — за співпрацю з агресором, та 66 — за передачу інформації про ЗСУ.

Одним з ключових інструментів у боротьбі з ворожою діяльністю є регулярні антитерористичні та контрдиверсійні операції. Малюк висловив вдячність усім силам оборони, які докладають зусиль для досягнення перемоги.

Нагадаємо, що Малюк заявив, що СБУ запобігла замаху на Прокудіна.

Раніше ми писали, що голова СБУ відправив скандального генерала Вітюка на лінію фронту.

СБУ
росія
шпигунство
окупанти
Василь Малюк

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