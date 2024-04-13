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Малюк рассказал, сколько агентурных сетей разоблачила СБУ с начала года

13 апреля 2024 15:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Малюк рассказал, сколько агентурных сетей разоблачила СБУ с начала года
Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с речью на Конгрессе местных и региональных советов. В нем он осветил успехи СБУ в противодействии шпионской деятельности.

Об этом стало известно с сайта Службы безопасности Украины в субботу, 13 апреля.

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"Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь — за счет системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года — разоблачено еще 11", — заявил глава СБУ.

СБУ активно работает над предотвращением проникновения врага в объекты критической инфраструктуры, включая киберпространство, и блокированием попыток изучения маршрутов доставки международной помощи и других стратегических локаций. Например, был задержан агент ФСБ в Днепре, который фотографировал местную ТЭС для подготовки ракетных ударов, а также других лиц, следивших за объектами оборонного комплекса и железной дороги, передавая информацию врагу.

Малюк подчеркнул, что задача, поставленная президентом Владимиром Зеленским, состоит в предотвращении каких-либо угроз национальной безопасности, и СБУ выполняет эту задачу, защищая жизнь граждан. Он также отметил, что с начала года было возбуждено 352 дела за государственную измену, 807 — за коллаборационизм, 108 — за сотрудничество с агрессором, и 66 — за передачу информации о ВСУ.

Одним из ключевых инструментов в борьбе с враждебной деятельностью являются регулярные антитеррористические и контрдиверсионные операции. Малюк выразил благодарность всем силам обороны, которые прилагают усилия для достижения победы.

Напомним, что Малюк заявил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина.

Ранее мы писали, что глава СБУ отправил скандального генерала Витюка на линию фронта.

СБУ
россия
шпионаж
оккупанты
Василий Малюк

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