Закликав молитися за Росію — СБУ оголосила підозру одному з очільників УПЦ МП

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру високопоставленому представнику УПЦ МП. Він закликав помолитися за окупантів у війні з Україною.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у п'ятницю, 12 квітня.

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Як священнослужитель підривав безпеку України

Працівники СБУ задокументували діяльність, що підриває безпеку держави з боку заступника керівника синодального відділу УПЦ МП з зовнішніх церковних зв’язків. Священнослужитель виправдовував військові дії Росії проти України та сприяв поширенню релігійної ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, клірик відкрито закликав до співпраці з російськими окупантами, пропонуючи молитися за їхнє "здоров’я та благополуччя". Він також використовував свій Телеграм-канал для розповсюдження проросійських наративів.

За даними СБУ, священнослужитель керував мережею єпархій УПЦ МП за кордоном, які під виглядом духовної опіки над українськими переселенцями розповсюджували російську пропаганду.

Таким чином, він намагався вплинути на думки українців за кордоном та дискредитувати Україну на міжнародній арені. Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти його спрямованої проти України діяльності.

Під час обшуків у нього вдома було знайдено російське страхове свідоцтво, що може свідчити про наявність у нього громадянства країни-агресора, а також документи, які підтверджують його навчання у дипломатичній академії МЗС РФ.

Російські документи священнослужителя. Фото: СБУ

Російські документи священнослужителя. Фото: СБУ

Російські документи священнослужителя. Фото: СБУ

Що загрожує клірику

На основі зібраних доказів, клірику було оголошено підозру за порушення рівноправності громадян та виправдання російської агресії проти України.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Розслідування триває для встановлення всіх обставин справи.

У разі доведення вини, зловмисникові загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нардеп прокоментував законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні.

Раніше ми писали, що СБУ викрила настоятеля УПЦ МП, який поширював фейки про війну в Україні.