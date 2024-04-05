СБУ викрила настоятеля УПЦ МП, який поширював фейки про війну в Україні

Затримання настоятеля УПЦ МП. Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала протиправні дії священнослужителя Хустської єпархії УПЦ МП. Він підбурював релігійну ворожнечу та міжетнічної неприязні, а також виправдовував військові дії Росії проти України.

Про це повідомила Служба безпеки України у п'ятницю, 5 квітня.

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Згідно з матеріалами слідства, клірик описував війну в Україні, як внутрішній конфлікт та закликав громадян ухилятися від служби.

Він також налаштовував парафіян проти представників національних меншин та вірян інших конфесій.

Свої провокаційні висловлювання він розповсюджував у спілкуванні з громадянами та через свій профіль у Facebook.

Дії настоятеля були спрямовані на дестабілізацію соціально-політичного стану в регіоні на користь держави-агресора.

Експертизи, ініційовані Службою безпеки, підтвердили його діяльність, що підриває інформаційну безпеку України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Що загрожує священнослужителю

На основі зібраних доказів священнослужителю було оголошено підозру за двома статтями українського кримінального законодавства: порушення рівноправності громадян та виправдання воєнних дій Росії проти України.

Священнослужителю може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар.

Раніше ми писали, що СБУ знищила щонайменше шість літаків на аеродромі Морозовськ в Росії.