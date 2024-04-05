СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, распространявшего фейки о войне в Украине

Задержание настоятеля УПЦ МП. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала противоправные действия священнослужителя Хустской епархии УПЦ МП. Он подстрекал религиозную рознь и межэтническую неприязнь, а также оправдывал военные действия России против Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в пятницу, 5 апреля.

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Согласно материалам следствия, клирик описывал войну в Украине как внутренний конфликт и призвал граждан уклоняться от службы.

Он также настраивал прихожан против представителей национальных меньшинств и верующих других конфессий.

Свои провокационные высказывания он распространял в общении с гражданами и через свой профиль в Facebook.

Действия настоятеля были ориентированы на дестабилизацию социально-политического положения в регионе в пользу страны-агрессора.

Экспертизы, инициированные Службой безопасности, подтвердили его деятельность, подрывающую информационную безопасность Украины.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Что угрожает священнослужителю

На основе собранных улик священнослужителю было объявлено подозрение по двум статьям украинского уголовного законодательства: нарушение равноправия граждан и оправдание военных действий России против Украины.

Священнослужителю может грозить до пяти лет заключения.

Напомним, что СБУ идентифицировала атакующих Киевстар хакеров РФ.

Ранее мы писали, что СБУ уничтожила не менее шести самолетов на аэродроме Морозовск в России.