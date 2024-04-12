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Призвал молиться за Россию — СБУ объявила подозрение одному из глав УПЦ МП

12 апреля 2024 18:33
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Бригадир София
редактор
Призвал молиться за Россию — СБУ объявила подозрение одному из глав УПЦ МП
Следственные действия СБУ. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины объявила о подозрении высокопоставленному представителю УПЦ МП. Он призвал помолиться за оккупантов в войне с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 12 апреля.

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Как священнослужитель взрывал безопасность Украины

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность, подрывающую безопасность государства со стороны заместителя руководителя синодального отдела УПЦ МП по внешним церковным связям. Священнослужитель оправдывал военные действия России против Украины и способствовал распространению религиозной розни.

После начала полномасштабного вторжения России клирик открыто призвал к сотрудничеству с российскими оккупантами, предлагая молиться за их "здоровье и благополучие". Он также использовал свой телеграмм-канал для распространения пророссийских нарративов.

По данным СБУ, священнослужитель руководил сетью епархий УПЦ МП за границей, под видом духовной опеки над украинскими переселенцами распространявших российскую пропаганду.

Таким образом, он пытался повлиять на мнения украинцев за границей и дискредитировать Украину на международной арене. Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты его направленной против Украины деятельности.

Во время обысков у него на дому было найдено российское страховое свидетельство, которое может свидетельствовать о наличии у него гражданства страны-агрессора, а также документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии МИД РФ.

Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ
Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ
Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ
Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ
Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ
Российские документы священнослужителя. Фото: СБУ

Что угрожает клирику

На основе собранных доказательств клирику было объявлено подозрение за нарушение равноправия граждан и оправдание российской агрессии против Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается по установлению всех обстоятельств дела.

В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, распространявшего фейки о войне в Украине.

СБУ
церковь
священники
УПЦ МП
подозрение

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