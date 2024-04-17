Експрацівник німецької розвідки заперечує звинувачення у шпигунстві проти України

Майкл Кребс (праворуч) є адвокатом Артура E. Фото: dpa

Колишній агент німецької розвідки Карстен Л. відкидає обвинувачення у зраді на користь Росії та отриманні коштів за надання конфіденційної інформації цій країні. Його підозрюють у передачі Росії інформації, що стосується війни в Україні.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel у середу, 17 квітня.

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Шпигунство на користь Росії

За інформацією Tagesspiegel, Карстен Л., якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії, відхилив усі звинувачення під час судового процесу. Його адвокат Йоганнес Айзенберг заявив у берлінському суді, що його клієнт не зраджував BND.

Федеральна прокуратура звинуватила Карстена Л. та бізнесмена Артура Е. у державній зраді, стверджуючи, що вони передали Росії державні секрети Німеччини в обмін на фінансову винагороду.

За звинуваченням, Карстен Л. передав Артуру Е. інформацію, до якої мав доступ як співробітник BND, а Артур Е. нібито зв’язався з російською внутрішньою розвідкою ФСБ. Вони також звинувачуються у передачі інформації, пов’язаної з війною Росії проти України.

Обвинувачені нібито отримали "винагороду" у розмірі 450 000 або 400 000 євро. Обидва громадяни Німеччини перебувають під арештом.

Нагадаємо, що ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ.

Раніше ми писали, що Малюк розповів, скільки агентурних мереж викрила СБУ з початку року.