Экс-сотрудник немецкой разведки отрицает обвинения в шпионаже против Украины

Майкл Кребс (справа) является адвокатом Артура E. Фото: dpa

Бывший агент германской разведки Карстен Л. отвергает обвинения в измене в пользу России и получении средств за предоставление конфиденциальной информации этой стране. Он подозревается в передаче России информации, касающейся войны в Украине.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel в среду, 17 апреля.

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Шпионаж в пользу России

По информации Tagesspiegel, Карстен Л., обвиняемый в шпионаже в пользу России, отклонил все обвинения во время судебного процесса. Его адвокат Йоханнес Айзенберг заявил в берлинском суде, что его клиент не изменял BND.

Федеральная прокуратура обвинила Карстена Л. и бизнесмена Артура Э. в государственной измене, утверждая, что они передали России государственные секреты Германии в обмен на финансовое вознаграждение.

По обвинению, Карстен Л. передал Артуру Э. информацию, к которой имел доступ как сотрудник BND, а Артур Э. якобы связался с российской внутренней разведкой ФСБ. Они также обвиняются в передаче информации, связанной с войной России против Украины.

Обвиняемые якобы получили "вознаграждение" в размере 450 000 или 400 000 евро. Оба гражданина Германии находятся под арестом.

Напомним, что экс-главу МВД Латвии осудили на восемь лет за шпионаж в пользу РФ.

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