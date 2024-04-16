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Шпигував за об'єктами ЗСУ на Херсонщині — СБУ викрила агента РФ

16 квітня 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шпигував за об'єктами ЗСУ на Херсонщині — СБУ викрила агента РФ
Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

Про це повідомив пресцентр СБУ у вівторок, 16 квітня. 

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Як працював російський агент

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Він їздив по місту на власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Крім того, він намагався одержувати "потрібні" відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. 

"Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні. 

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА. 

  • Шпигував за об'єктами ЗСУ на Херсонщині — СБУ викрила агента РФ - фото 1
    Затримання російського агента. Фото: СБУ
  • Шпигував за об'єктами ЗСУ на Херсонщині — СБУ викрила агента РФ - фото 2
    Затримання російського агента. Фото: СБУ
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Зокрема, у ході розслідування правоохоронці дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Відомо,  що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

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Безпілотник, яким хотіли атакувати авто. Фото: СБУ

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Але спецпризначенці та військові дізналися про це та нейтралізували дрон. 

Що відомо про зрадника

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу встановлено Службою безпеки.

Яке покарання чекає на колаборанта

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді вчинену громадянином України в умовах воєнного стану Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харківській області жінка під час окупації Ізюма очолила поштове відділення. Користуючись службовим становищем, вона організовувала поширення російських пропагандистських матеріалів. 

Крім того, спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія", яка поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

СБУ
шпигунство
Херсонська область
Колаборант
війна в Україні
Росія

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