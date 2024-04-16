Шпионил по объектам ВСУ в Херсонской области — СБУ разоблачила агента РФ

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации Сил обороны и руководство Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ во вторник, 16 апреля.

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Как работал российский агент

Правоохранители рассказали, что подозреваемый под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области. Он ездил по городу на собственном автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами.

"Полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы агрессора и сорвали их выполнение. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных и чиновников прифронтовой ОВА.

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Задержание российского агента. Фото: СБУ 1/2 ​ 2

В частности, в ходе расследования правоохранители узнали о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Известно, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Беспилотник, которым хотели атаковать автомобиль. Фото: СБУ

Беспилотник был оснащен выстрелом в ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Но спецназовцы и военные узнали об этом и нейтрализовали дрон.

Что известно о предателе

По данным следствия, задержан 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого. Им оказался бывший местный житель, после полномасштабного вторжения бежавший в Россию и начавший работать на военную разведку РФ. Его личность установлена Службой безопасности.

Какое наказание ждет коллаборанта

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенное гражданином Украины в условиях военного положения Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Харьковской области женщина во время оккупации Изюма возглавила почтовое отделение. Пользуясь служебным положением, она организовывала распространение российских пропагандистских материалов.

Кроме того, спецслужбы задержали активную участницу запрещенной "партии Шария", которая распространяла фейковую информацию о ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.