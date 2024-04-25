Российского шпиона посадили за решетку в Польше

Судебное заседание польского суда. Фото иллюстративное: WIADOMOŚCI Z POLSKI

Окружной суд в Гданске приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает Radio Gdansk сегодня, 25 апреля.

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Россиянин шпионил на воинских частях в Польше

По данным следствия, гражданин РФ участвовал в группах исторической реконструкции. Там он налаживал контакт с действующими или отставными польскими военными, от которых получал информацию.

Шпионскую деятельность осужденный сосредоточил на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

"В ее пределах он выполнял задачи, связанные с распознаванием важных элементов вооруженных сил" , — отметила представительница окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк.

Следователи установили, что среди прочего россиянин предоставлял информацию о дислокации отдельных воинских частей, их структуре, а также о типе техники и вооружения.

На скамье подсудимых также оказались двое мужчин, обвиняемых в коррупции. Их приговорили к одному году лишения свободы условно. Однако приговор не является окончательным.

Прокуроры указали, что осужденный россиянин находился в Польше легально. Он занимался шпионской деятельностью в течение семи лет и действовал под прикрытием бизнеса.

Ранее Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации Сил обороны и руководство Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".

Напомним, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с речью на Конгрессе местных и региональных советов. В ней он осветил успехи СБУ в противодействии шпионской деятельности.

Также мы сообщали, что в МИД Германии призвали немедленно прекратить акты шпионажа и саботажа, а также отвергли заявления российской стороны по поводу возможных "последствий", которыми она пригрозила после вызова своего посла из-за разоблачения шпионов.

Кроме того, мы писали о бывшем агенте немецкой разведки Карстен Л., который отвергает обвинения в измене в пользу России. Он подозревается в передаче РФ информации, касающейся войны в Украине.