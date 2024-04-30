Отруєння бізнесменів та вибухи на складах — росіянин та дружина-киянка робили диверсії в Європі

Сімейство Шапошникових. Фото: The Insider

За даними ЗМІ, колишній російський військовий Микола Шапошников разом з дружиною Оленою, уродженкою Києва, займалися організацією диверсій у Європі. Зокрема, йдеться про серію вибухів і отруєнь. Подружжя діяло спільно з Головним розвідувальним управлінням Росії.

Про це пише The Insider.

Читайте також:

Переїзд Шапошникових до Чехії

Як відомо, росіянин Микола Шапошников закінчив Бакинське військове командне училище, після чого декілька років воював у Афганістані. У 1985 році одружився з киянкою Оленою, дочкою радянського офіцера.

У 1987-му чоловік служив у Чехословаччині. Вже через три роки його звільнили з військової служби нібито за станом здоров'я й відправили резервістом до Києва.

Коли у 1990-му радянські війська покинули країну Шапошников знову поїхав до Чехословаччини та попросив там політичного притулку. У 1999 році, після декількох відмов, чоловік таки отримав громадянство Чехії, його дружині це вдалося зробити у 2004-му.

Покупка вілли та переїзд у Грецію

Будучи у Чехії, на початку 2000-х років Шапошников влаштувався працювати в компанію Imex, яка займалася торгівлею зброєю. Керівник фірми — Петро Бернатик — колишній секретний агент чехословацького апарату держбезпеки.

У 2009 році сім'я Шапошникових стала власником великої вілли на мальовничому півострові Халкідікі в Греції. Покупка обійшлася у 275 290 євро. З 2010 року подружжя переїхало до маєтку і з того часу відвідували Чехію рідко.

Вілла подружжя. Фото: The Insider

Таємні гості на віллі

За даними видання, головні гості вілли — члени підрозділу 29155 ГРУ. Вони регулярно почали відвідувати Салоніки, що знаходяться за годину їзди від вілли, щойно Шапошникови влаштувалися в Греції.

Зокрема, у період з 2012 по 2018 роки щонайменше четверо членів військової частини 29155 відвідували Грецію, у тому числі й генерал Авер'янов та співробітник ГРУ Капінос.

Отруєння болгарського підприємця

Відомо, що 25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів Олексій Капінос. Перед цим 24 квітня троє членів військової частини ГРУ 29155 прибули до Болгарії. Незадовго після цього там сталося отруєння місцевого підприємця Омеляна Гебрева.

Сам бізнесмен потім розповів, що познайомився із Шапошниковими ще у 2012 році. Попри те, що подружжя нав'язувало спілкування, жодних спільних бізнес-проектів у них не було.

Що цікаво, на момент інциденту Гебрев був постачальником боєприпасів для української армії. А після отруєння Шапошников запропонував українським покупцям "надійну заміну" бізнесмена. Однак, Україна не скористалася пропозицією через незадовільну якість товару.

Співпраця Олени Шапошникової з ГРУ

За даними чеської поліції, Олена Шапошникова співпрацювала з генералом Авер'яновим. Листуючись з ним електронною поштою, вона передавала важливу інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, виявлену її чоловіком у рамках його роботи в Imex.

У випадку, якщо ГРУ вирішувало, що військові поставки шкодять інтересам Росії, організовувало підриви складів компаній чи отруювало їх керівників.

Розслідування проти Шапошникових

Маючи необхідні дані, слідчі пред'являли Шапошниковим низку доказів. Вони доводили взаємозв'язок зустрічей подружжя з ГРУ та вибухів у Чехії та Болгарії.

Своєю чергою пара постійно змінювала або доповнювала свої свідчення. А головним аргументом на користь своєї невинуватості було те, що всі їхні зв'язки з членами підрозділу 29155 були "особистими" або обумовлені законними діловими інтересами Imex. Крім того, Шапошникови звинувачували чеську владу у політичному переслідуванні через їх російське походження.

Зрештою, коли сімейством зацікавилася влада Чехії, Микола в очікуванні арешту раптово помер від серцевого нападу. Його дружина продовжує відкидати усі звинувачення й залишається у Греції.

Нагадаємо, у США експосадовець Пентагону отримав 22 роки в'язниці за злив даних Росії.

Додамо, у Польщі засудили росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.