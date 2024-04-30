Отравления бизнесменов и взрывы на складах — россиянин и жена-киевлянка совершали диверсии в Европе

Семейство Шапошниковых. Фото: The Insider

По данным СМИ, бывший российский военный Николай Шапошников вместе с супругой Еленой, уроженкой Киева, занимались организацией диверсий в Европе. В частности, речь идет о серии взрывов и отравлений. Супруги действовали совместно с Главным разведывательным управлением России.

Об этом пишет The Insider.

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Переезд Шапошниковых в Чехию

Как известно, россиянин Николай Шапошников окончил Бакинское военное командное училище, после чего несколько лет воевал в Афганистане. В 1985 году женился на киевлянке Елене, дочери советского офицера.

В 1987 году мужчина служил в Чехословакии. Уже через три года его уволили с военной службы якобы по состоянию здоровья и отправили резервистом в Киев.

Когда в 1990-м советские войска покинули страну, Шапошников снова уехал в Чехословакию и попросил там политическое убежище. В 1999 году, после нескольких отказов, мужчина таки получил гражданство Чехии, его жене это удалось сделать в 2004-м.

Покупка виллы и переезд в Грецию

Будучи в Чехии, в начале 2000-х Шапошников устроился работать в компанию Imex, которая занималась торговлей оружием. Руководитель фирмы — Петр Бернатик — бывший секретный агент чехословацкого аппарата госбезопасности.

В 2009 году семья Шапошниковых стала владельцем большой виллы на живописном полуострове Халкидики в Греции. Покупка обошлась в 275 290 евро. С 2010 года супруги переехали в имение и с тех пор посещали Чехию редко.

Вилла супругов. Фото: The Insider

Тайные гости на вилле

По данным издания, главные гости виллы — члены подразделения 29155 ГРУ. Они регулярно начали посещать Салоники, находящиеся в часе езды от виллы, как только Шапошниковы обосновались в Греции.

В частности, в период с 2012 по 2018 годы по меньшей мере четверо членов воинской части 29 155 посещали Грецию, в том числе и генерал Аверьянов и сотрудник ГРУ Капинос.

Отравления болгарского предпринимателя

Известно, что 25 апреля 2014 года в Салоники по дипломатическому паспорту прилетел Алексей Капинос. Перед этим 24 апреля трое членов воинской части ГРУ 29 155 прибыли в Болгарию. Незадолго после этого там произошло отравление местного предпринимателя Емельяна Гебрева.

Сам бизнесмен рассказал, что познакомился с Шапошниковыми еще в 2012 году. Несмотря на то, что супруги навязывали общение, никаких совместных бизнес-проектов у них не было.

Что интересно, на момент инцидента Гебрев был поставщиком боеприпасов для украинской армии. А после отравления Шапошников предложил украинским покупателям "надежную замену" бизнесмена. Однако Украина не воспользовалась предложением из-за неудовлетворительного качества товара.

Сотрудничество Елены Шапошниковой с ГРУ

По данным чешской полиции, Елена Шапошникова сотрудничала с генералом Аверьяновым. Переписываясь с ним по электронной почте, она передавала важную информацию о будущих сделках по продаже оружия, обнаруженную ее мужем в рамках его работы в Imex.

В случае если ГРУ решало, что военные поставки вредят интересам России, организовывало подрывы составов компаний или отравляло их руководителей.

Расследование против Шапошниковых

Имея необходимые данные, следователи предъявляли Шапошниковым ряд доказательств. Они доказывали взаимосвязь встреч супругов с ГРУ и взрывов в Чехии и Болгарии.

В свою очередь пара постоянно меняла или дополняла свои показания. А главным аргументом в пользу своей невиновности было то, что все их связи с членами подразделения 29 155 были "личными" или обусловлены законными деловыми интересами Imex. Кроме того, Шапошниковы обвиняли чешские власти в политическом преследовании из-за их российского происхождения.

В конце концов, когда семейством заинтересовались власти Чехии, Николай в ожидании ареста внезапно скончался от сердечного приступа. Его жена продолжает отвергать все обвинения и остается в Греции.

Напомним, в США экс-чиновник Пентагона получил 22 года тюрьмы за слив данных России.

Добавим, в Польше приговорили россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.