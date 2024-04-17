У НАТО заявили, що Росія шукає вразливі місця в підводній інфраструктурі — чим це загрожує

Підводний човен. Фото: росЗМІ

У веденні своєї "гібридної війни" Росія намагається скористатися вразливими місцями підводної інфраструктури. Йдеться про трубопроводи та кабелі електропередач. Внаслідок цього безпека майже 1 мільярда людей в Європі і Північній Америці перебуває під загрозою.

Про це заявив заступник командувача Військово-морського командування ОЗС НАТО (Marcom) віцеадмірал Дідьє Малєтер, пише The Guardian.

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Вразливі місця в підводній інфраструктурі

Малєтер зазначив, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергопостачання і зв'язок Європи, не була побудована з урахуванням загроз з боку РФ та інших супротивників Альянсу.

"Ми знаємо, що росіяни розробили багато засобів гібридної війни під водою, щоб підірвати європейську економіку через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Вся наша економіка під водою знаходиться під загрозою", — наголосив він.

За його словами, Росія також розробила ядерні підводні човни для роботи під водою. Враховуючи це, країни-члени НАТО об'єднують зусилля для протистояння загрозам.

Видання пояснило, що висловлення представника НАТО з'явилися після двох інцидентів, що сталися з підозрою у диверсії на газопроводах у Балтійському морі протягом останніх 18 місяців. Спочатку такі події трапилися на "Північному потоці 1" і "Північному потоці 2" у вересні 2022 року, а потім — на "Балтійському газопроводі" в жовтні минулого року. Попри розслідування, проведені декількома державами, обидва інциденти залишаються нерозкритими. Наприкінці 2023 року Фінляндія заявила, що "все вказує" на те, що китайське судно навмисно пошкодило "Балтійський потік" своїм якорем.

Малєтєр зауважив, що з моменту побудови інфраструктури під водою середовище зазнало значних змін. Під час будівництва відповідальні компанії не врахували можливість гібридної війни.

"Понад 90% інтернету розташовано під водою. Всі наші зв'язки між США, Канадою та Європою проходять по дну моря, тому є багато вразливих місць", — пояснив він.

За словами Малєтєра, Marcom має "понад 100 кораблів, атомних підводних човнів і звичайних підводних човнів", які патрулюють води, включно з Арктикою, Чорним морем, Атлантикою, Балтією та Середземним морем.

"Це дуже важливе занепокоєння, тому що це питання безпеки для майже 1 мільярда цивільних осіб країн НАТО. Ми повинні бути захищені та добре забезпечені нашою життєво важливою підводною інфраструктурою", — додав він.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Північноатлантичний Альянс повинен максимально спрямувати свої дії на те, щоб у Чорному морі стало безпечно. Це допоможе економічно посилити усі країни, які мають вихід до Чорноморського басейну.

Також 9 квітня військово-повітряні сили Швеції разом із німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 неподалік від шведського узбережжя. Російський розвідувальний літак, який має сучасну систему радіолокації для збору розвідданих, не відповідав на запити про ідентифікацію.