Винищувачі НАТО перехопили російський розвідувальний літак ІЛ-20
У вівторок, 9 квітня, військово-повітряні сили Швеції разом із німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 неподалік від шведського узбережжя. Російський розвідувальний літак, який має сучасну систему радіолокації для збору розвідданих, не відповідав на запити про ідентифікацію.
Про це йдеться в повідомленні ВПС Німеччини у X (Twitter).
Перехоплення російського літака
За даними шведських ВПС, російський Іл-20 потрапив у район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге. Винищувачі Eurofighter з НАТО були негайно підняті у повітря з аеродрому Лааге в Німеччині, щоб перехопити літак.
Візуальна ідентифікація російського Іл-20 була здійснена спільно шведськими та німецькими пілотами.
За даними групи з розслідування інцидентів ВПС Швеції, російський Іл-20 залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.
Нагадаємо, що 10 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon вів патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО перебував у повітряному просторі Румунії та спостерігав за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.
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