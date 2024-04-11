Винищувачі НАТО перехопили російський розвідувальний літак ІЛ-20

Російський літак ІЛ-20. Фото: ВПС Швеції / X (Twitter)

У вівторок, 9 квітня, військово-повітряні сили Швеції разом із німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 неподалік від шведського узбережжя. Російський розвідувальний літак, який має сучасну систему радіолокації для збору розвідданих, не відповідав на запити про ідентифікацію.

Про це йдеться в повідомленні ВПС Німеччини у X (Twitter).

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За даними шведських ВПС, російський Іл-20 потрапив у район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге. Винищувачі Eurofighter з НАТО були негайно підняті у повітря з аеродрому Лааге в Німеччині, щоб перехопити літак.

Візуальна ідентифікація російського Іл-20 була здійснена спільно шведськими та німецькими пілотами.

За даними групи з розслідування інцидентів ВПС Швеції, російський Іл-20 залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

Нагадаємо, що 10 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon вів патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО перебував у повітряному просторі Румунії та спостерігав за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.

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