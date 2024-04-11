Истребители НАТО перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20

Российский самолет ИЛ-20. Фото: ВВС Швеции / X (Twitter)

Во вторник, 9 апреля, военно-воздушные силы Швеции вместе с немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 недалеко от шведского побережья. Российский разведывательный самолет, имеющий современную радиолокационную систему для сбора разведданных, не отвечал на запросы об идентификации.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии в X (Twitter).

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По данным шведских ВВС, российский Ил-20 попал в район полетной информации к юго-востоку от льна Блэкинге. Истребители Eurofighter из НАТО были немедленно подняты в воздух с аэродрома Лааге в Германии, чтобы перехватить самолет.

Визуальная идентификация русского Ил-20 была осуществлена совместно шведскими и германскими пилотами.

По данным группы по расследованию инцидентов ВВС Швеции, российский Ил-20 залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от льна Блэкинге.

Напомним, что 10 апреля американский разведчик Boeing P-8A Poseidon вел патрулирование у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО находился в воздушном пространстве Румынии и наблюдал за ситуацией в Одесской и Черном море.

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