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Истребители НАТО перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20

11 апреля 2024 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Истребители НАТО перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20
Российский самолет ИЛ-20. Фото: ВВС Швеции / X (Twitter)
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во вторник, 9 апреля, военно-воздушные силы Швеции вместе с немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 недалеко от шведского побережья. Российский разведывательный самолет, имеющий современную радиолокационную систему для сбора разведданных, не отвечал на запросы об идентификации.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии в X (Twitter).

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По данным шведских ВВС, российский Ил-20 попал в район полетной информации к юго-востоку от льна Блэкинге. Истребители Eurofighter из НАТО были немедленно подняты в воздух с аэродрома Лааге в Германии, чтобы перехватить самолет.

Визуальная идентификация русского Ил-20 была осуществлена совместно шведскими и германскими пилотами.

По данным группы по расследованию инцидентов ВВС Швеции, российский Ил-20 залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от льна Блэкинге.

Напомним, что 10 апреля американский разведчик Boeing P-8A Poseidon вел патрулирование у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО находился в воздушном пространстве Румынии и наблюдал за ситуацией в Одесской и Черном море.

Также мы писали, что силы обороны Украины уничтожили российский корабельный многофункциональный вертолет КА-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Германия
НАТО
самолет
Швеция
истребитель

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