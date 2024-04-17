В НАТО заявили, что Россия ищет уязвимые места в подводной инфраструктуре — чем это грозит

Подводная лодка. Фото: росСМИ

В ведении своей "гибридной войны" Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной инфраструктуры. Речь идет о трубопроводах и кабелях электропередач. Вследствие этого безопасность почти 1 миллиарда людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой.

Об этом заявил заместитель командующего Военно-морским командованием ОВС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер, пишет The Guardian.

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Уязвимые места в подводной инфраструктуре

Малетер отметил, что сеть подводных кабелей и труб, от которых зависят энергоснабжение и связь Европы, не была построена с учетом угроз со стороны РФ и других противников Альянса.

"Мы знаем, что россияне разработали много средств гибридной войны под водой, чтобы подорвать европейскую экономику через кабели, интернет-кабели, трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под угрозой", — подчеркнул он.

По его словам, Россия также разработала ядерные подлодки для работы под водой. Учитывая это, страны-члены НАТО объединяют усилия по противостоянию угрозам.

Издание пояснило, что высказывания представителя НАТО появились после двух инцидентов, произошедших с подозрением в диверсии на газопроводах в Балтийском море в течение последних 18 месяцев. Сначала такие события случились на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" в сентябре 2022 года, а затем — на "Балтийском газопроводе" в октябре прошлого года. Несмотря на расследования, проведенные несколькими государствами, оба инцидента остаются нераскрытыми. В конце 2023 года Финляндия заявила, что "все указывает" на то, что китайское судно намеренно повредило "Балтийский поток" своим якорем.

Малетер отметил, что с момента построения инфраструктуры под водой среда претерпела значительные изменения. При строительстве ответственные компании не учли возможность гибридной войны.

"Свыше 90% интернета находятся под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой проходят по дну моря, поэтому есть много уязвимых мест", — объяснил он.

По словам Малетера, Marcom имеет "более 100 кораблей, атомных подводных лодок и обычных подводных лодок", патрулирующих воды, включая Арктику, Черное море, Атлантику, Балтию и Средиземное море.

"Это очень важное беспокойство, потому что это вопрос безопасности для почти 1 миллиарда гражданских лиц стран НАТО. Мы должны быть защищены и хорошо обеспечены нашей жизненно важной подводной инфраструктурой", — добавил он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический Альянс должен максимально направить свои действия на то, чтобы в Черном море стало безопасно. Это поможет экономически усилить все страны, имеющие выход в Черноморский бассейн.

Также 9 апреля военно-воздушные силы Швеции вместе с немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи шведского побережья. Российский разведывательный самолет, имеющий современную радиолокационную систему для сбора разведданных, не отвечал на запросы об идентификации.