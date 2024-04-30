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У США експосадовець Пентагону отримав 22 роки в'язниці за злив даних Росії

30 квітня 2024 09:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США експосадовець Пентагону отримав 22 роки в'язниці за злив даних Росії
Засідання суду у США. Фото: Court of California
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Сполучених Штатах Америки колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) отримав 22 роки в'язниці. Його звинувачують у спробах передати секретну інформацію про національну оборону США російським спецслужбам. 

Про це повідомляє Міністерство юстиції США

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Зазначається, що обвинуваченим виявився 32-річний Джарех Себастьян Далке, родом з Колорадо-Спрінгс. Відомо, що з 6 червня по 1 липня 2022 року він був співробітником АНБ, де обіймав посаду розробника систем безпеки інформаційних систем. 

Використовуючи зашифрований обліковий запис електронної пошти, він намагався надіслати витяги з трьох секретних документів про оборону США. За словами самого чоловіка, передавав таємні дані людині, яку вважав російським агентом. За свої "послуги" Далке попросив 85 тисяч доларів. 

Однак, насправді "російським агентом" був таємний співробітник агентства Мін'юсту США (ФБР) в Інтернеті. 

Відомо, що експосадовець визнав свою провину. Згідно з рішенням суду, він проведе у в'язниці 21 рік та 10 місяців. 

Нагадаємо, у Польщі засудили росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Крім того, ми писали, що у Німеччині судять колишнього агента розвідки, який передавав РФ інформацію про війну в Україні.

США
війна
суд
правосуддя
в'язниця
Пентагон
держтаємниця
Кремль
Секрети
Росія

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