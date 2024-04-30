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В США экс-чиновник Пентагона получил 22 года тюрьмы за слив данных России

30 апреля 2024 09:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США экс-чиновник Пентагона получил 22 года тюрьмы за слив данных России
Заседание суда США. Фото: Court of California
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Соединенных Штатах Америки бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) получил 22 года тюрьмы. Он обвиняется в попытках передать секретную информацию о национальной обороне США российским спецслужбам.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

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Отмечается, что обвиняемым оказался 32-летний Джарех Себастьян Далке, родом из Колорадо-Спрингс. Известно, что с 6 июня по 1 июля 2022 года он был сотрудником АНБ, где занимал должность разработчика систем безопасности информационных систем.

Используя зашифрованную учетную запись электронной почты, он пытался выслать выдержки из трех секретных документов об обороне США. По словам самого мужчины, передавал тайные данные человеку, которого считал российским агентом. За свои "услуги" Далке попросил 85 тысяч долларов.

Однако, по сути "российским агентом" был тайный сотрудник агентства Минюста США (ФБР) в Интернете.

Известно, что чиновник признал свою вину. Согласно решению суда, он проведет в тюрьме 21 год и 10 месяцев.

Напомним, в Польше приговорили россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Кроме того, мы писали что в Германии судят бывшего агента разведки, передающего РФ информацию о войне в Украине.

США
война
суд
правосудие
тюрьма
Пентагон
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Кремль
Секреты
Россия

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