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У Європі почастішали випадки диверсій, за яким стоїть Росія, — Bloomberg

10 травня 2024 07:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Європі почастішали випадки диверсій, за яким стоїть Росія, — Bloomberg
Одна з диверсій у Лондоні, де підпалили склад з допомогою Україні. Фото: London Fire Brigade
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Європі почастішали випадки диверсій, шпигунства та залякувань, за якими, ймовірно, стоїть Головне розвідувальне управління Росії. Європейським держслужбовцям радять посилювати запобіжні заходи. 

Про це повідомляє Bloomberg.

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"За серією дедалі більш очевидних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть ГРУ", — йдеться у повідомленні з посиланням на неназваних чиновників.

Зазначається, що у багатьох країнах НАТО уряди стикаються з актами саботажу. Причиною називають вибори до Європейського Союзу, які відбудуться вже наступного місяця, а також намагання зірвати допомогу Україні. 

У приклад видання наводить британця, який підпалив склад в Східному Лондоні, що пов'язаний з Україною.

Ще один випадок стався у Польщі — там прокуратура заарештувала чоловіка, якого звинуватили в зборі інформації про аеропорт. Об'єкт, як зазначається, служить основним пунктом зупинки для чиновників, які подорожують в Україну та з України. Само ж чоловіка підозрюють у змові з росіянами з метою вбивства президента Володимира Зеленського.

"Росія роками надсилає ескадрони смерті до Європи — Берліна, Лондона, Солсбері, а також інших місць. У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах", — сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

Нагадаємо, днями спецслужби Європи попередили свої уряди про можливі диверсії, заплановані Росією на всьому континенті. Вони можуть включати вибухи, підпали та напади на інфраструктуру.

Додамо, колишній російський військовий Микола Шапошников разом з дружиною Оленою, уродженкою Києва, роками займалися організацією диверсій у Європі. Зокрема, йдеться про серію вибухів і отруєнь. Подружжя діяло спільно з Головним розвідувальним управлінням Росії. 

війна
росіяни
Європа
диверсія
війна в Україні

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