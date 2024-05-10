В Европе участились случаи диверсий, за которыми стоит Россия, — Bloomberg

Одна из диверсий в Лондоне, где подожгли состав с помощью Украины. Фото: London Fire Brigade

В Европе участились случаи диверсий, шпионажа и запугиваний, за которыми, вероятно, стоит Главное разведывательное управление России. Европейским госслужащим советуют ужесточать меры предосторожности.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"По серии все более очевидных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит ГРУ", — говорится в сообщении со ссылкой на неназванных чиновников.

Во многих странах НАТО правительства сталкиваются с актами саботажа. Причиной называют выборы в Европейский Союз, которые пройдут уже в следующем месяце, а также попытки сорвать помощь Украине.

В пример издание приводит британца, поджегшего склад в Восточном Лондоне, который связан с Украиной.

Еще один случай произошел в Польше — там прокуратура арестовала мужчину, обвиненного в сборе информации об аэропорте. Объект, как отмечается, служит основным пунктом остановки для путешествующих в Украину и из Украины чиновников. Сам же мужчина подозревается в сговоре с россиянами с целью убийства президента Владимира Зеленского.

"Россия годами посылает эскадроны смерти в Европу — Берлин, Лондон, Солсбери, а также другие места. У нас был завербован Россией террорист, пытавшийся совершить теракт в Польше несколько месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах", — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, на днях из пецслужбы Европы предупредили свои правительства о возможных диверсиях, запланированных Россией на всем континенте. Они могут включать взрывы, поджоги и нападения на инфраструктуру.

Добавим, бывший российский военный Николай Шапошников вместе с супругой Еленой, уроженкой Киева, годами занимались организацией диверсий в Европе. В частности, речь идет о серии взрывов и отравлений. Супруги действовали совместно с Главным разведывательным управлением России.