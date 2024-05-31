Зеленский спрогнозировал, когда Украина получит приглашение в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что наше государство должно получить приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле. Впрочем, западные союзники призвали главу государства не иметь слишком больших надежд.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам встречи Северных стран в Стокгольме.

Читайте также:

Присоединение Украины к НАТО

Глава государства подчеркнул, что среди тем обсуждений были старт переговоров о членстве в ЕС в июне и подготовка к юбилейному саммиту НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Президент Украины выразил надежду, что саммит будет продуктивным. При этом он добавил, что его результаты будут неполными без предоставления официального приглашения Украине на вступление в Альянс.

Сдержанная реакция союзников

В свою очередь, западные политики предостерегают Киев от слишком больших ожиданий.

При этом отдельные страны, прежде всего Польша и страны Балтии, поддерживают ускоренное вступление Украины. Другая группа — в первую очередь США и Германия — выступают против приглашения Украины в Альянс до завершения войны с Россией.

Ранее мы сообщали, что одним из острейших вопросов будущего Украины является членство в НАТО, против чего выступают европейские и американские чиновники. Хотя несмотря на все угрозы от России, стали известны несколько сценариев вероятного присоединения нашей страны к Североатлантическому альянсу.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не должна исключать вероятность ввода войск на территорию Украины. По его словам, следует сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин лишь догадывался об их намерениях.