Кулеба оцінив декілька варіантів можливого вступу України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: OBOZ.UA

Одне з найгостріших питань майбутнього України — членство в НАТО, проти чого виступають європейські та американські урядовці. Хоча попри всі погрози від Росії, стали відомі декілька сценаріїв ймовірного приєднання нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Oboz.ua.

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За словами глави дипвідомства України, він особисто розповів експрем'єр-міністру Великої Британії, Борису Джонсону, тему членства нашої країни в Альянсі. Проте той його попередив, що деякі провідні країни світу будуть щодо цього дуже скептично налаштовані.

"Саме там потрібно працювати з дуже простим уявленням, яке вони мають, мовляв, членство України в НАТО дорівнює ескалації. Бо нібито Росія цього точно не пробачить. Це, в принципі, їхня логіка ескалації. Але ми бачимо з початку повномасштабного вторгнення, що вони постійно керуються цією логікою", — сказав Кулеба.

Він додав, що через це Україна не могла отримати передову західну бойову техніку. Проте, за його словами, погрози Кремля виявилися пустою балаканиною.

Водночас політик зауважив, що членство України в Альянсі можливе за прикладом Західної Німеччини за часів розколу країни, або за прикладом Кіпру. З його слів, другий варіант виглядає цілком реалістичним.

"Територіально-половинчастий вступ у НАТО — штука дуже ризикована. А другий аргумент абсолютно справедливий, тому що зараз ті ресурси, які Сполучені Штати спрямовують на східний фланг НАТО для його захисту від Росії, насправді можуть бути замінені українськими військами, які є надзвичайно ефективними, та довіра до яких у країнах східного флангу буде дуже високою, тому що вони не бояться бити по Росії", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg заявило, що російські диверсії в країнах Європи допомагають Кремлю тиснути на НАТО.

А газета The Telegraph назвала можливі варіанти дій союзників Кремля, якщо Росія зможе захопити Україну.