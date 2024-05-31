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Кулеба прокомментировал сценарии вступления Украины в НАТО от Бориса Джонсона

31 мая 2024 11:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кулеба оценил несколько вариантов возможного вступления Украины в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: OBOZ.UA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Один из самых острых вопросов будущего Украины – членство в НАТО, против чего выступают европейские и американские правительственные лица. Хотя, несмотря на все угрозы от России, стали известны несколько сценариев вероятного присоединения нашей страны к Североатлантическому альянсу.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Oboz.ua.

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По словам главы дипведомства Украины, он лично рассказал экс-премьер-министру Великобритании, Борису Джонсону тему членства нашей страны в Альянсе. Однако тот предупредил, что некоторые ведущие страны мира будут относительно этого очень скептически настроены.

"Именно там нужно работать с очень простым представлением, которое они имеют, мол, членство Украины в НАТО равно эскалации. Потому что, якобы, Россия этого точно не простит. Это, в принципе, их логика эскалации. Но мы видим с начала полномасштабного вторжения, что они постоянно руководствуются этой логикой", — сказал Кулеба.

Он добавил, что из-за этого Украина не могла получить передовую западную боевую технику. Однако, по его словам, угрозы Кремля оказались пустой болтовней.

В то же время политик отметил, что членство Украины в Альянсе возможно по примеру Западной Германии во времена раскола страны или по примеру Кипра. По его словам, второй вариант выглядит вполне реалистичным.

"Территориально-половинчатое вступление в НАТО — штука очень рискованная. А второй аргумент абсолютно справедлив, потому что сейчас те ресурсы, которые Соединенные Штаты направляют на восточный фланг НАТО для его защиты от России, на самом деле могут быть заменены чрезвычайно эффективными украинскими войсками. Которые чрезвычайно эффективны, и доверие к которым в странах восточного фланга будет очень высоким, потому что они не боятся бить по России", — резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее издание Bloomberg заявило, что российские диверсии в странах Европы помогают Кремлю давить на НАТО.

А газета The Telegraph назвала возможные варианты действий союзников Кремля, если Россия сможет захватить Украину.

Борис Джонсон
Украина
НАТО
война в Украине
Дмитрий Кулеба

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