Нові війни неминучі — ЗМІ спрогнозували глобальну кризу, якщо РФ захопить Україну

Президент Росії Володимир Путін. Фото ілсютративне: росЗМІ

У ймовірному випадку повної окупації України, президент Росії Володимир Путін може віддати російським військам наказ продовжувати експансію на всі пострадянські республіки, а то й далі. Проте якщо ворог зможе досягти успіху в Україні, то ймовірність втручання НАТО у війну дуже велика.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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Видання пише, що військова потужність НАТО полягає не лише у армії, а й в колективній взіаємодії збройних сил країн-учасниць, що прямо підкреслено у п'ятій статті Статуту НАТО. На думку журналістів, в цьому плані активні Естонія та Польща.

Естонія значно випереджає своїх союзників по НАТО за 3% ВВП витрат на оборону, а Польща готується до потенційної війни з Росією. Як повідомило джерело видання в ЗС Польщі, у військах розуміють, що якщо Росія захопить Україну, то може атакувати Варшаву.



У матеріалі йдеться, що НАТО досі не визначилося з підтримкою країн-учасниць, якщо Росія атакуватиме або Польщу, або Естонію. У такому випадку, як зазначається, Велика Британія та Німеччина мають вступати у війну через базування своїх військових контингентів в обох країнах. Журналісти також зауважують, що не зрозуміло, як би на такий інцидент відреагували у США.

Дії союзників Кремля та крах НАТО

Видання також пише, що невизначеність країн НАТО може призвести до розпаду Альянсу. Наслідки, як зазначається, можуть бути непередбачуваними. Передусім це зумовлено активністю Китаю та КНДР: Пекін може розпочати вторгнення на Тайвань, а Пхеньян може розв'язати війну проти Сеула. У такому випадку, зазначається, що Австралія та Японія можуть опинитися в небезпеці, і Велика Британія не зможе прийти на допомогу обом країнам.

"Сталі демократії стануть узагальненими та безсилими, намагаючись відновити єдність та владу серед потрясінь. Знадобляться десятиліття, щоб відновити порядок, заснований на правилах, у новому повністю зміненому світі", — пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дестяь країн-союзниць Києва підтримали атаки України на тилову військову інфраструктуру Росії.

Водночас президент Росії Володимир Путін попередив, що Захід матиме "серйозні наслідки", якщо їхня зброя обстрілюватиме Росію.