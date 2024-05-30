У США відкрили завод з виробництва 155-мм снарядів — куди їх відправлятимуть

Працівники на заводі створюють 155-міліметрові снаряди. Фото ілюстративне: PBS

У Техасі, що в Сполучених Штатах, будують завод, на якому будуть виробляти 155-міліметрові снаряди для України. Це буде перше військове підприємство, яке Пентагон створює з нуля після початку війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 30 травня.

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Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат. Він включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.

Завод у Мекситі створить близько 350 робочих місць у місцевій економіці, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Це підприємство випускатиме до 30 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Це приблизно вдвічі більше за нинішній обсяг виробництва в США.

Чи вистачить цих снарядів

Варто зазначити, що Україна лише за один день випускала від чотирьох до семи тисяч таких снарядів, коли пішла в контрнаступ минулого літа. Таку інформацію оприлюднив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Тобто, за більш-менш інтенсивної роботи української артилерії, місячного виробництва нового заводу вистачить ЗСУ менш ніж на тиждень.

Раніше ми повідомляли, що глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів.