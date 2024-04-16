Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує завод боєприпасів в Литві, — ЗМІ

Збірка БМП "Рись" в одному з цехів Rheinmetall. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів. Переговори між урядом Литовської Республіки та німецькою делегацією відбулися у вівторок, 16 квітня.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Як заявила міністр економіки Литви Аушріне Армонайте, завод не тільки стане однією з найбільших інвестицій країни Балтії, але і сприятиме новому формуванню робочих місць. Тепер уряд країни проводитиме переговори з німецькою стороною про укладення детальної інвестиційної угоди.

"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", — заявила політикиня.

Зауважимо, що цьому передувало рішення литовського Сейму ухвали поправок до законодавства, яке дозволить провідним оборонним концернам світу швидше розпочати розробку проєктів у Литві.

Нагадаємо, раніше президент країни Гітанас Науседа пояснив, що Литва не може передати Україні важкі ЗРК Patriot, бо сама країна не має таких комплексів.

Водночас міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що балтійська країна допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів, надавши обладнання з власних ТЕЦ та АЕС та зі складів енергетичних компаній Литви.