Шмигаль заявив, що Литва закупить для України 3000 тисячі безпілотників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Литва закупить для України 3000 литовських безпілотників. До того ж країна виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте під час візиту у Вільнюс у п'ятницю, 5 квітня.

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За словами Шмигаля, Литва також надасть 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів", — розповів він.

Прем'єр України наголосив, що високо оцінує готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Сьогодні запропонували нову ініціативу — заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", — додав він.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію. Вони наголосили, що вступ України до НАТО допоможе зміцнити безпеку Альянсу.

Також Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників. Країна виділить на це 10 млн євро.