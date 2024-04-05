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Шмигаль заявив, що Литва закупить для України 3000 тисячі безпілотників

5 квітня 2024 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль заявив, що Литва закупить для України 3000 тисячі безпілотників
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Литва закупить для України 3000 литовських безпілотників. До того ж країна виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте під час візиту у Вільнюс у п'ятницю, 5 квітня.

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За словами Шмигаля, Литва також надасть 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів", — розповів він.

Прем'єр України наголосив, що високо оцінує готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Сьогодні запропонували нову ініціативу — заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", — додав він.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію. Вони наголосили, що вступ України до НАТО допоможе зміцнити безпеку Альянсу.

Також Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників. Країна виділить на це 10 млн євро.

Денис Шмигаль
Литва
ЗСУ
безпілотники
гроші
Україна
реабілітація

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