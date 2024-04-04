Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників на 10 млн євро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єрка Латвії Евіка Сіліна. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників. Країна виділить на це 10 млн євро.

Про це повідомила прем'єрка Латвії Евіка Сіліна після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Ризі у четвер, 4 квітня.

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Сіліна наголосила, що наразі уряд працює над виробництвом безпілотників у Латвії у співпраці з Україною та латвійськими компаніями.

Найближчим часом Київ отримає першу партію дронів на 1 млн євро. Ці безпілотники вже пройшли випробування українськими фахівцями і визнані придатними для бойових дій.

До того ж повинні погодити відправку до України спецпредставників Латвії для координації виробництва дронів. Там заявили, що безпілотники постійно адаптуються, а ці фахівці на місцях могли б швидше і гнучкіше адаптувати технічні рішення.

Нагадаємо, Латвія безоплатно передасть Україні чергові 12 автомобілів, які конфіскували у п'яних водіїв. Країна вже неодноразово надавала таку допомогу нашій державі.

Також уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Майже 10 млн євро виділили на відбудову країни та підтримку Збройних сил України.