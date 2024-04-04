Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників на 10 млн євро
Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників. Країна виділить на це 10 млн євро.
Про це повідомила прем'єрка Латвії Евіка Сіліна після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Ризі у четвер, 4 квітня.
Військова допомога для України
Сіліна наголосила, що наразі уряд працює над виробництвом безпілотників у Латвії у співпраці з Україною та латвійськими компаніями.
Найближчим часом Київ отримає першу партію дронів на 1 млн євро. Ці безпілотники вже пройшли випробування українськими фахівцями і визнані придатними для бойових дій.
До того ж повинні погодити відправку до України спецпредставників Латвії для координації виробництва дронів. Там заявили, що безпілотники постійно адаптуються, а ці фахівці на місцях могли б швидше і гнучкіше адаптувати технічні рішення.
Нагадаємо, Латвія безоплатно передасть Україні чергові 12 автомобілів, які конфіскували у п'яних водіїв. Країна вже неодноразово надавала таку допомогу нашій державі.
Також уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Майже 10 млн євро виділили на відбудову країни та підтримку Збройних сил України.
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