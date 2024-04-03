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Латвія затвердила новий пакет допомоги Україні — що туди увійде

3 квітня 2024 14:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Латвія затвердила новий пакет допомоги Україні — що туди увійде
Едгарс Рінкевичс і Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Майже 10 млн євро виділили на відбудову країни та підтримку Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у середу, 3 квітня. 

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У Раді розповіли, що 5,3 млн євро підуть на відбудову України, а ще 4,3 млн на підтримку ЗСУ через  Європейський фонд миру. 

"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам,  цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС. Дякуємо, Латвіє", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Верховної Ради

Нагадаємо, нещодавно посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію. Вони наголосили, що вступ України до НАТО допоможе зміцнити безпеку Альянсу.

Крім того, латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

фінансова допомога
військова допомога
Латвія
гроші
війна в Україні

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