Латвия утвердила новый пакет помощи Украине — что туда войдет

Эдгарс Ринкевичс и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Около 10 млн евро выделили на восстановление страны и поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в среду, 3 апреля.

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В Раде рассказали, что 5,3 млн евро пойдут на восстановление Украины, а еще 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

"Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС. Спасибо, Латвия", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Верховной Рады

Напомним, недавно посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию. Они подчеркнули, что вступление Украины в НАТО поможет укрепить безопасность Североатлантического союза.

Кроме того, латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.