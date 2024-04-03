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Латвия утвердила новый пакет помощи Украине — что туда войдет

3 апреля 2024 14:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине — что туда войдет
Эдгарс Ринкевичс и Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Около 10 млн евро выделили на восстановление страны и поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в среду, 3 апреля.

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В Раде рассказали, что 5,3 млн евро пойдут на восстановление Украины, а еще 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

"Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС. Спасибо, Латвия", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Верховной Рады

Напомним, недавно посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию. Они подчеркнули, что вступление Украины в НАТО поможет укрепить безопасность Североатлантического союза.

Кроме того, латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.

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