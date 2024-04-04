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Латвия объявила о передаче Украине беспилотников на 10 млн евро

4 апреля 2024 19:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Латвия объявила о передаче Украине беспилотников на 10 млн евро
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Латвии Эвика Силина. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Латвия объявила о передаче Украине беспилотников. Страна выделит на это 10 миллионов евро.

Об этом сообщила премьер Латвии Эвика Силина после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Риге в четверг, 4 апреля.

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Силина подчеркнула, что правительство сейчас работает над производством беспилотников в Латвии в сотрудничестве с Украиной и латвийскими компаниями.

В ближайшее время Киев получит первую партию дронов на 1 млн евро. Эти беспилотники уже прошли испытания украинскими специалистами и признаны пригодными для боевых действий.

К тому же должны согласовать отправку в Украину спецпредставителей Латвии для координации производства дронов. Там заявили, что беспилотники постоянно адаптируются, а эти специалисты на местах могли бы быстрее и гибче адаптировать технические решения.

Напомним, Латвия бесплатно передаст Украине очередные 12 автомобилей, которые конфисковали у пьяных водителей. Страна уже неоднократно оказывала такую помощь нашему государству.

Также правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Около 10 млн евро выделили на восстановление страны и поддержку Вооруженных сил Украины.

Денис Шмыгаль
беспилотники
военная помощь
Латвия
деньги
Украина

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