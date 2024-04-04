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Латвія передасть Україні авто, які конфіскували у п’яних водіїв

4 квітня 2024 08:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Латвія передасть Україні авто, які конфіскували у п’яних водіїв
Авто на евакуаторі. Ілюстративне фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Латвія безоплатно передасть Україні чергові 12 автомобілів, які конфіскували у п'яних водіїв. Країна вже неодноразово надавала таку допомогу нашій державі. 

Про це повідомляє LSM.

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Латвійський уряд 2 квітня ухвалив рішення, аби передати Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. 

"Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне товариство", а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, у Латвії діє кримінальна відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Якщо у крові водія більш як 1,5 проміле алкоголь, автомобіль конфісковують або ж, якщо водій керує не своїм транспортним засобом, він має сплатити суму, еквівалентну вартості авто.

Крім того, Сейм ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства.

З моменту ухвалення цих поправок, Латвії неодноразово передавала конфісковані авто Україні.

Нагадаємо, 3 квітня уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Майже 10 млн євро виділили на відбудову країни та підтримку Збройних сил України.

Крім того, латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Латвія
Україна
матеріальна допомога
автомобіль
війна в Україні

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