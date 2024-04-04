Латвия передаст Украине авто, которые конфисковали у пьяных водителей

Автомобиль на эвакуаторе. Иллюстративное фото: Shutterstock

Латвия бесплатно передаст Украине очередные 12 автомобилей, которые конфисковали у пьяных водителей. Страна уже неоднократно оказывала такую помощь нашему государству.

Об этом сообщает LSM.

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Помощь Украине от Латвии

Латвийское правительство 2 апреля приняло решение, чтобы передать Украине новую партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

"Автомобили предназначаются для военной администрации города Геническ Херсонской области, армейских частей Минобороны, Харьковского центра помощи Valkiva, совета поселка Китайгород, коммунального некоммерческого предприятия "Львовское территориальное медицинское общество", а также медицинского Института Национальной академии медицинских наук Украины", — говорится.

Как известно, в Латвии действует уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если в крови водителя более 1,5 промилле алкоголь, автомобиль конфискуют или же, если водитель управляет не своим транспортным средством, он должен уплатить сумму, эквивалентную стоимости авто.

Кроме того, Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие возможность бесплатной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества.

С момента принятия этих поправок Латвии неоднократно передавала конфискованные авто Украине.

Напомним, 3 апреля правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Около 10 млн евро выделили на восстановление страны и поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.