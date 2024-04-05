Шмыгаль заявил, что Литва закупит для Украины 3000 тысячи беспилотников
Литва закупит для Украины 3000 литовских беспилотников. К тому же страна выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых военных.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьером Литвы Ингридой Шимоните во время визита в Вильнюс в пятницу, 5 апреля.
Военная помощь для Украины
По словам Шмыгаля, Литва также предоставит 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов.
"Кроме того, Литва активно участвует в восстановлении Украины и выделит еще 5 млн евро на образование и 12 млн евро на помощь ветеранам, восстановление школ и детсадов, обустройство укрытий", — рассказал он.
Премьер Украины подчеркнул, что высоко оценивает готовность Литвы участвовать в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского и ее содействие в европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Шмыгаль поблагодарил Литву за четкую позицию по поводу блокирования экспорта в ЕС российской и белорусской агропродукции, а также за лидерство на санкционном треке.
"Сегодня предложили новую инициативу — запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", — добавил он.
Напомним, посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный по делам Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину, пока она не победит в войне Россию. Они подчеркнули, что вступление Украины в НАТО поможет укрепить безопасность Североатлантического союза.
Также Латвия объявила о передаче Украине беспилотников. Страна выделит на это 10 млн евро.
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