Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве, — СМИ

Сборник БМП "Рысь" в одном из цехов Rheinmetall. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Литве завод по производству боеприпасов. Переговоры между правительством Литовской Республики и германской делегацией состоялись во вторник, 16 апреля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте, завод не только станет одной из самых больших инвестиций страны Балтии, но и будет способствовать новому формированию рабочих мест. Теперь правительство страны будет проводить переговоры с германской стороной о заключении детального инвестиционного соглашения.

"Мы привлекаем инвестиции, которые принесут прибыль и помогут нам обеспечить самостоятельность в закупках вооружений", — заявила политик.

Заметим, что этому предшествовало решение литовского Сейма о принятии поправок к законодательству, которое позволит ведущим оборонным концернам мира быстрее начать разработку проектов в Литве.

Напомним, ранее президент страны Гитанас Науседа пояснил, что Литва не может передать Украине тяжелые ЗРК Patriot, потому что у самой страны нет таких комплексов.

В то же время, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что балтийская страна поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов, предоставив оборудование из собственных ТЭЦ и АЭС со складов энергетических компаний Литвы.