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В США открыли завод по производству 155-мм снарядов — куда их будут отправлять

30 мая 2024 10:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США открыли завод по производству 155-мм снарядов — куда их будут отправлять
Работники на заводе производят 155-миллиметровые снаряды. Фото иллюстративный: PBS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Техасе в Соединенных Штатах строят завод, на котором будут производить 155-миллиметровые снаряды для Украины. Это будет первое военное предприятие, которое Пентагон создает с нуля после начала войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 30 мая.

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Предприятие стоимостью более 500 млн долларов было профинансировано за счет дополнительных расходов. Оно включает в себя передовые производственные технологии и автоматизацию для производства металлических деталей большого калибра.

Завод в Мексите создаст около 350 рабочих мест в местной экономике, когда на следующий год выйдет на полную производственную мощность.

Это предприятие будет выпускать до 30 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это примерно вдвое больше нынешнего объема производства в США.

Хватит ли этих снарядов

Стоит отметить, что Украина только за один день выпускала от четырех до семи тысяч таких снарядов, когда пошла в контрнаступление прошлым летом. Такую информацию обнародовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

То есть, при более или менее интенсивной работе украинской артиллерии, месячного производства нового завода хватит ВСУ менее чем на неделю.

Ранее мы сообщали, что глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Литве завод по производству боеприпасов.

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ВСУ

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